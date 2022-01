Les PEP Alsace recrutent un animateur périscolaire pour leur site périscolaire et extrascolaire basé à Guebwiller.

Missions :

- Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre périscolaire, ;

- Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire ;

- Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes de l'enfant ;

- Animer les activités périscolaires auprès d'enfant de 3 à 11 ans ;

- Accompagner les enfants lors des trajets école/péri ;

- Encadrer et animer le temps de repas ;

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants ;

- Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants ;

- Rendre compte de l'activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées ;

- Etablir une relation de confiance avec les enfants, les parents, les partenaires, les prestataires.

Conditions :

- CDD jusqu'au 04/02/2022 (renouvelable)

- Poste basé à Guebwiller « Les Périsconautes» sous la responsabilité directe de la directrice du site.

- 8 / semaine sur le temps de la pause méridienne

- Indice 257 de la convention collective ECLAT

- Prise de poste immédiatement

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126ZBZN