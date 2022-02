Vos missions sont les suivantes : Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants (de 3 à 11 ans) pour le service du déjeuner et des animations périscolaires (du soir et des mercredis). Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et adaptées à chaque âge. Vous participerez également à l'entretien des locaux et au rangement de la cuisine. Il faut à la fois savoir être autonome et savoir travailler en équipe. Le BAFA/CAP Petite enfance ou équivalent est demandé. Une première expérience dans un poste équivalent est fortement souhaitée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127SQXC