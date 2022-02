Nous recherchons un/une animateur/trice périscolaire pour notre accueil du soir 6-15 ans et plus particulièrement pour accompagner les élèves de CE1 lors d'un temps d'aide aux devoirs.

Vous travaillerez de 15h45 à 17h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la période scolaire.

Sous l'autorité du coordinateur et de la direction, il/elle devra :

- Encadrer le temps d'« aide aux devoirs »,

- Gérer le groupe d'enfants,

- Proposer, participer, animer et surveiller le temps de loisirs et temps libre dans les espaces dédiés.

- Chercher le groupe d'enfants dans la cour de l'école et les accompagner jusqu'au périscolaire (10 min de marche).

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127ZGXP