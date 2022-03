Vos missions:

- Planification et organisation de projets d'activités

- Animation d'un cycle d'activités

-Animation d'un groupe d'enfants

-Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités

-Relation avec les familles et les enfants

-Evaluation des projets d'activités

- Amener et chercher les enfants dans les écoles

-Prise du repas à table avec les enfants

-Participation aux réunions de concertation et de bilan d'équipe

-Actualisation de ses connaissances techniques et pédagogiques



Vous travaillez avec une équipe composée d'une dizaine de personnes travaillant ensemble pour accueillir les enfants du village et des villages environnants qui fréquentent l'école primaire et maternelle du village.

Accueil de 30 enfants de maternelle les midis et 70 enfants de primaire. Le soir,accueil de 50 à 60 enfants.

Les jours de travail sont répartis les lundis, mardis, jeudis et vendredis en temps scolaire.

Les horaires sont fractionnés et des temps de préparation sont prévus.

Le projet pédagogique de l'établissement est basé sur l'enfant auteur de ses temps périscolaire, notre démarche vise à encourager les projets d'enfants.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130JSGV