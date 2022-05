Vous serez en charge d'accueillir des enfants âgés de 4 à 5 ans dans le cadre d'accueil périscolaire et centres de loisirs orientés principalement en extérieur. Vous aurez également pour mission le développement le développement et la gestion d'un espace maraicher en lien direct avec la restauration de la structure.

Compétences techniques:

- Conduire des animations liées à un espace extérieur

- Adapter ses pratiques pédagogiques au développement des relations des enfants à la nature

- Maitriser et conduire un espace maraicher

- Déveloper des projets en lien avec la permaculture

- Connaitre les attentes et les besoins des enfants âgés de 6 à 11 ans

- Avoir des connaissances sur les milieux naturels et pouvoir les transmettre

- Etre disposé à faire évoluer ses pratiques et méthodes pédagogiques à travers ce nouveau type d'accueil

- Elaborer des projets en équipe et avec des partenaires

Compétences relationnelles

- Capacité d'adaptation

- Accompagnement parental

- Empathie et écoute

Diplômes : BPJEPS - BAFA - CQP - Diplôme en relation avec la nature / l'environnement

32h00 sur 36 semaines

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/134CNYT