Bonjour

nous recherchons un animateur/trice pour les vacances scolaires

les horaires sont de 13h15 à 18h15 4 jours sur 5 et une journée complète de 9h à18h avec 45 min de pause

les enfants sont âgés de 3 à 12 ans

vous serez en charge d'un groupe d'enfant et mènerez des animations en lien avec le projet pédagogique de la structure

envoyer votre cv et une fiche technique d'animation dans l'activité ou vous êtes à l'aise

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128MBKF