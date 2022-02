Nous recherchons un animateur(rice) périscolaire (entre 11h et 14h - les jours scolaires + temps de préparation/réunion certaines matinées) avec possibilité d'heures complémentaires entre 16h et 18h30 - les jours scolaires, le mercredi et durant les vacances scolaires

Missions : sous la responsabilité du responsable de site, il (elle)

- assure l'accueil des enfants et des parents, l'encadrement direct des enfants dont certains en situation de handicap

- est garant de la sécurité physique et morale des enfants

- organise, anime, gère les activités et la vie quotidienne du groupe d'enfants (repas, soins, jeux...)

- assure le rangement, le nettoyage du matériel et l'application de protocoles d'hygiène

- participe à la réflexion et a rencontré en pratique le projet pédagogique pour garantir un accueil de qualité et répondre aux besoins des enfants et des familles

- participe aux temps forts de la programmation culturelle en adoptant une posture de "passeur de culture

Activités : il (elle)

- assure un accueil de qualité pour les enfants et la famille

- accompagne les enfants lors de leur pause méridienne en faisant de ce moment un temps éducatif à part entière et favoriser l'éveil au gout

- assure les soins quotidiens et répond aux besoins des enfants (repas, activités, communication individuelle ou en groupe) en lien avec ses collègues animateurs et son responsable

- produit des fiches d'animation pour les projets et un planning hebdomadaire d'activités

- participe activement et est force de propositions lors des différents temps de réunions

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128KBBS