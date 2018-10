Antoine Griezmann, a annoncé samedi 6 octobre sur son compte Instagram que sa femme, Erika Choperena et lui, attendaient leur deuxième enfant. Dans une vidéo, on voit le footballeur dans son jardin, avec une boite de points d’interrogation, rose pour une fille, bleu pour un garçon. Antoine Griezmann a dû viser une cible pour que la boîte s’ouvre et laisse s’envoler des ballons bleus annonçant de l’arrivée d’un petit garçon.