Au sein du service approvisionnement/achat, vous prenez en charge les activités suivantes ;

- traiter les demandes d'achats provenant des différents services/ateliers

- analyser les niveaux de stocks et proposer le réapprovisionnement nécessaire en fonction des stocks mini, des conditionnements commerciales et des regroupements pour frais de port

- contacter les fournisseurs pour obtenir les informations nécessaires (caractéristiques des produits, tarifs, délais de livraison, conditions de vente...)

- relancer les fournisseurs : suivre, contrôler et enregistrer les confirmations de commande

- suivre les livraisons

- réaliser la mise à jour de la base fournisseurs dans le système informatique (prix, délais de livraison, description produit)

- rechercher les fournisseurs pour les achats généraux

- s'impliquer dans la stratégie d'amélioration continue de l'entreprise

? De formation niveau BAC+2 minimum, une première expérience professionnelle est nécessaire dans le domaine des achats / approvisionnements.

Vous connaissez les INCOTERMS.

Vous faites preuve d'un esprit d'analyse, aisance relationnelle, rigueur dans la saisie des données.

La maîtrise de l'anglais est souhaitée (professionnel), des notions en allemand seront appréciées.

La connaissance de l'outil bureautique (pack office, ERP...) est demandée.

? Horaires de travail à temps plein réparti sur 4,5 jours soit de 8 h à 11h50 et de 12h50 à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi, avec une souplesse de plus ou moins 30 minutes autour de 8h.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1820920