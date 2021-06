Diplômé dans le domaine de la logistique vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance? Soyez attentif, nous avons le poste qu'il vous faut !

Nous recherchons pour l’un de nos clients : un approvisionneur H/F. Elément clé dans la chaîne logistique, l’approvisionneur a un rôle très important. Il s'assure de la disponibilité des matières premières, pièces et équipements dans les conditions optimales de quantité, coût, délai et qualité.

Rattaché au responsable logistique, vos missions consistent à :

- gérer l'approvisionnements (Passation des commandes, relance fournisseurs, saisie de BL)

- effectuer les inventaires matières et stock,

- planifier les livraisons de bobines tôle

Profil recherché

De formation BAC + 2 type BTS spécialisé en logistique / approvisionnement / achats complétée par une première expérience réussie. Vous avez de bonnes capacités relationnelles et de négociation (en interne et avec les fournisseurs). Vous êtes reconnu pour votre rigueur. Vous avez la connaissance d’un ERP et un bon niveau d’anglais.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-97b67k2xt5.html