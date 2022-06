Diplômé dans le domaine de la logistique vous souhaitez intégrer une entreprise leader à la pointe de la technologie? Soyez attentif, nous avons le poste qu'il vous faut !



Nous recherchons pour l’un de nos clients : un approvisionneur H/F

Vos missions consistent à :

- Garantir le respect des délais des fournisseurs afin que soit garanti les plannings de production établis ;

- Traitez les ruptures de pièces sur la base des propositions de l’ERP ;

- Passer les commandes spécifiques et urgentes suivant les cas définis dans le tableau « règles de passation des commandes ».

- Détecter et anticiper les défaillances sur votre panel de fournisseurs (alerte capacité, qualité, etc.) et traiter les conséquences avec les services concernés ;

- Travailler en collaboration avec les acheteurs et le contrôle de gestion pour la mise à jour éventuelle des règles de gestion (quantités économiques d’approvisionnement, stocks minis) ;

- Gérer les flux physiques (bulletins de livraison, ordres de transport, factures pro-forma, livraison chez les sous-traitant, …) et suivre les délais des commandes suite au retour des pièces non-conformes ;

- Gérer les litiges quantités (comptabilité et réception des pièces à l’arrivage) • Etre l’interlocuteur privilégié des fournisseurs en ce qui concerne le délai. Dans cette dynamique, suivre et analyser les indicateurs de performance de vos fournisseurs ;

- Renseignez les services planning et ordonnancement en cas de décalages de livraisons annoncés ; puis, le cas échéant, facturer les pénalités de retard aux fournisseurs ;

- Relancer et assurer le suivi des accusés de réception des commandes émises ;

- Créer et planifiez les Ordres de Fabrication (incluant les avis de modification des OF) ;

- Organiser et mener des missions « d’expediting » chez les fournisseurs de votre panel; rédiger le rapport et suivre le plan d’actions qui en découle sur son portefeuille ;

- Etablir un reporting hebdomadaire ;

- Participer au choix du fournisseur en fonction de leurs charges si multi sources disponibles ;

- Préparer et participer aux réunions opérationnelles ;

- Préparer et participer aux réunions avec les fournisseurs (OTD, problèmes d’approvisionnement, charge) ;

- Suivre la charge des fournisseurs (analyse charge/capacité) ;

- Etre responsable suivi et de la gestion des RNC (retours non conformités) imputable au fournisseur ;

- Négocier et traiter les avis de modifications (add si article existant, delete, change qty) ;

- Gérer les variations de prix sur AR/retour fournisseur dans une fourchette à définir (3% du PU dans la limite de 100euros) ;

- Gérer les variations de quantité (prix/pce) avant passation des commandes.