Apres la musique, place au cinéma pour Vianney !

On le connait évidemment en tant que chanteur, et bien sachez que nous découvrirons bientôt Vianney en tant qu acteur.

L’artiste de 27 ans va ajouter une nouvelle corde à son arc en tournant dans son tout premier long-métrage. Le chanteur français a accepté de tourner dans la prochain film de Diane Kurys. Film pour le moment intitulé “Ma mere est folle”. Un road-movie, “l’histoire d’une mère fantasque et loufoque”, qui après avoir perdu de vue son fils, le retrouvera par hasard.

Vianney jouera le rôle de ce fils, Fanny Ardant lui donnera la réplique. Elle interprétera sa mère à l’écran.

On ne connait pas encore la date de sortie de ce film mais sachez que le projet est entré en tournage à Bruxelles. On peut espérer une sortie dans les salles du 68 d’ici début d année prochaine.

Et que les fans se rassurent : malgré ce nouveau projet, Vianney n’envisage pas d’arrêter la musique. Surtout que son second album vient d’être certifié disque de diamant soit plus 500.000 copies écoulées.