Depuis quelques jours, Rihanna cartonne avec ses produits de beauté Fenty Beauty, grâce à son fond de teint aux 40 nuances différentes. Mais Kim Kardashian vient d’annoncer la sortie d’un nouveau produit KKW Beauty et vient de publier un teaser sur Instagram. Une photo de fleurs avec en légende “Gardenia”. Ses fans lui ont vite dit que ce sont des orchidées et non pas des gardénias. Une petite erreur de la part de la femme de Kanye West…Kim va sortir une nouvelle gamme de parfums !

