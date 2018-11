Ariana Grande était sur le plateau d’Ellen Degeneres pour chanter son nouveau hit. Forcément, elle a fait quelques pas de danse et une petite acrobatie en montant sur une chaise puis en y descendant. La star a glissé sur ses talons et a manqué de tomber. On peut entendre sur la vidéo un « Oh mon Dieu ! », qui a fait rire ses choristes.