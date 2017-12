Quels sont les artistes les plus streamés sur Spotify ?

Spotify a dévoilé les classements des artistes, des titres, mais aussi des albums les plus diffusés en streaming.

Les artistes les plus écoutés en 2017 dans le monde

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. The Chainsmokers

6. Daddy Yankee

7. Coldplay

8. Future

9. Imagine Dragons

10. Bruno Mars

Les artistes féminines les plus écoutées dans le monde

1. Rihanna

2. Taylor Swift

3. Selena Gomez

4. Ariana Grande

5. Sia

6. Shakira

7. Dua Lipa

8. Nicki Minaj

9. Katy Perry

10. Alessia Cara

Les artistes masculins les plus écoutés dans le monde

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. The Chainsmokers

6. Daddy Yankee

7. Coldplay

8. Future

9. Imagine Dragons

10. Bruno Mars

Les groupes les plus écoutés dans le monde

1. Coldplay

2. Imagine Dragons

3. Maroon 5

4. Linkin Park

5. Migos

6. The Beatles

7. Clean Bandit

8.Red Hot Chili Peppers

9. BTS

10. Little Mix

Les chansons les plus écoutées dans le monde

1. “Shape of You” – Ed Sheeran

2. “Despacito” – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3. “Despacito” – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4. “Something Just Like This” – The Chainsmokers & Coldplay

5. “I’m the One” – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

6. “HUMBLE” – Kendrick Lamar

7. “It Ain’t Me” (with Selena Gomez) – Kygo

8. “Unforgettable” – French Montana

9. “That’s What I Like” – Bruno Mars

10. “I Don’t Wanna Live Forever” (Fifty Shades Darker) – From “Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)” – ZAYN

Les albums les plus écoutés dans le monde

1. Divide – Ed Sheeran

2. More Life – Drake3. DAMN. – Kendrick Lamar

4. Starboy – The Weeknd

5. Stoney – Post Malone

6. Illuminate – Shawn Mendes

7. 24 K Magic – Bruno Mars

8. Views – Drake

9. American Teen – Khalid

10.÷ (Divide) – Ed Sheeran

Les artistes les plus écoutés en France

1. Jul

2. Damso

3. PNL4. Niska

5. Nekfeu6. Ed Sheeran7. Ninho8. Lacrim

Les titres les plus écoutés en France

1. “Shape of You” – Ed Sheeran

2. “Réseaux” – Niska

3. “Macarena” – Damso

4. “Despacito” -Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

5. “Mask Off” – Future

6. “Call On Me” – Ryan Riback Extended Remix – Starley

7.”Unforgettable” – French Montana

8. “Ε. Signaler” – Damso

9. “Mamacita” – Ninho

10.”It Ain’t Me” (with Selena Gomez) – Kygo