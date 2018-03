Ashton Kutcher et Mila Kunis, veulent déshériter leurs enfants

Le couple envisage de déshériter ses enfants et préfère léguer sa fortune à des associations. “Mes enfants ont une vie vraiment privilégiée et ils ne le savent pas encore. Ils ne le sauront jamais, parce que c’est la seule vie qu’ils ont connue”, explique l’acteur avant d’ajouter : “Mes enfants n’auront rien d’important (à sa mort, ndlr)… L’acteur n’oublie pas ses origines modestes et les galères par lesquelles il est passé avant de devenir une star. Le couple souhaite faire comprendre aux enfants que chaque chose se mérite et préfère investir à leurs côtés plutôt que de simplement leur léguer sa fortune. “Si mes enfants veulent commencer un commerce et qu’ils ont un bon projet, j’investirai dans leur entreprise mais ils n’auront pas d’héritage. J’espère qu’ils seront assez motivés pour retrouver le train de vie qu’ils avaient avec nous”.