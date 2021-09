Vous accompagnerez des jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale, par le jeu et les activités d'éveil :

- Aménagement et organisation des espaces d'accueil, de vie et jeux

- Accompagnement lors des sorties et projets pédagogiques

- Organisation d'activités ludiques et/ou éducatives

- Sécurisation et vérification du fonctionnement des équipements

Vous aurez une mission d'écoute et d'information auprès de l'enfant et son entourage :

- Initiation à l'apprentissage de gestes de la vie courante, des règles de vie en collectivité et soutien à la sociabilisation

- Observation du développement de l'enfant et repérage d'éventuelles difficultés

- Conseils et sensibilisation des familles sur les risques domestiques, d'illettrisme et maltraitance

Alors, prêt(e) à relever le défi ?

Aptitude(s)

Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance ou équivalent ? Vous possédez une première expérience professionnelle dans ce domaine ?

Vous savez gérer votre stress et faire face à des situations personnelles et familiales difficiles ?

Vous maîtrisez le relationnel enfants-parents ? Vous êtes rigoureux(se), patient(e), à l'écoute et créatif ?

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !

