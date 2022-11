Nous recherchons pour notre client dans l'immobilier sur Mulhouse, un Assistant Accueil / Planification (H/F).



Vous ave pour missions :



- L'accueil téléphonique,

- Le traitement et la saisie informatique des réclamations,

- La planification des interventions et la gestion des plannings des techniciens,

- La saisie des rapports d'interventions et bon de travaux,

- L'envoi de courrier,

- Diverses missions administratives en lien avec le poste.



Mission de 1 mois à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-16h30 du lundi au jeudi + 8h-12h / 13h30-15h le vendredi.

Rémunération au smic + Tickets restaurants.