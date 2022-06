Nous recherchons pour notre client Entreprise de Transport du secteur de Mulhouse, un Assistant Administratif et Accueil Bilingue (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil physique et téléphonique,

- La gestion du courrier entrant et sortant,

- La réception et le contrôle des factures,

- La traduction de documents,

- Diverses missions administratives selon les besoins des services.



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein du lundi au vendredi

Rémunération à négocier selon profil.