Envie de rejoindre une entreprise innovante ? Notre client basé à Colmar, recherche son futur Assistant administratif bilingue anglais (H/F). Poste à pourvoir dès que possible en CDD pour une durée de 12 mois. 80% possible. Vous avez pour mission principale d'assurer la gestion des opérations administratives et le traitement des factures fournisseurs et sous-traitants de la société. À ce titre, vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - Le traitement/suivi des factures fournisseurs et sous-traitants, ainsi que la préparation et le suivi des règlements par la gestion de la trésorerie et de la banque. - La gestion logistique (courriers, téléphonie, transports et envois divers, organisation interventions entretien et maintenance des locaux ). - La base de données contrats clients et prestataires (gestion, mise à jour, archivage) - Les services généraux (achats divers incluant le petit matériel informatique, la bureautique, les consommables et validation des factures associées) - Les notes de frais (gestion, contrôle). - L'organisation (réceptions, missions et déplacements, congrès et réunions internes et externes). - L'assistance sur l'ensemble des principaux dossiers administratifs.

