Pour notre client basé sur Colmar nous recherchons un(e) assistant(e) administratif et technique H/F

votre mission

-saisir des rapports d'intervention des techniciens et facturation clients

-établissement et traitement et suivie des devis

-traitement du courrier

-accueil téléphonique

-gestion de plannings ainsi que diverses tâches administratives

une expérience dans le BTP est un plus

Merci de nous faire parvenir votre cv sur c.cantineau[a]actua.fr

-



Pour notre client basé sur Colmar nous recherchons un(e) assistant(e) administratif et technique H/F

votre mission

-saisir des rapports d'intervention des techniciens et facturation clients

-établissement et traitement et suivie des devis

-traitement du courrier

-accueil téléphonique

-gestion de plannings ainsi que diverses tâches administratives

une expérience dans le BTP est un plus

Merci de nous faire parvenir votre cv sur c.cantineau[a]actua.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2054188