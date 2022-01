Assistant Administratif sur Mulhouse (H/F) :



Vos Missions :



Gérer le standard téléphonique.

Prendre des rendez-vous à noter dans l'agenda électronique.

Gérer les mails rentrants.

Préparer les mails d'appels d'offres.

Enregistrer les documents sur le disque H, selon les architectes.

Réaliser les IK sur UPC et HE chaque mois.

Préparer les tableaux hebdomadaires des chantiers par société.

Organiser les tableaux des salariés par société et par mois et les tenir à jour.

Tenir le classement à jour et remettre de l'ordre dans tout le système de classement sur le disque H.

Saisir des devis, situations et factures avec les brouillons des commerciaux.

Faire le suivi du courrier et des réponses courriers.

Tenir à jour le registre et les dossiers du personnel.

Classer les documents par chantier/dossier.

Gérer les dossiers techniques des appels d'offres.

Créer des DOE pour les remettre aux clients.



Compétences :



Être diplômé(e) dans le domaine de l'administration et/ou du secrétariat.

Expérience sur un poste similaire souhaitée.

A l'aise avec l'outil informatique et le Pack Office.

Être organisé(e), rigoureux(se) et autonome dans son travail.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125TTNM