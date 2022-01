Mission de 7 mois à pourvoir à partir de janvier

39h hebdomadaire

Rémunération : 2000 . brut sur 13 mois

Poste basé à Lutterbach Vous allez être en charge des tâches suivantes :

- Assurer le standard téléphonique

- Suivre le financement des projets

- Vérifier la facturation partenaires et suivre les factures fournisseurs

- Enregistrer les contacts

- Vérifier les dossiers de réservation

- Créer et mettre à jour les mandats de partenaires

- Créer des emails et des outils marketing

- Gérer et développer de la plateforme

- Gérer les Grands Comptes

- Accompagner et soutenir commercialement les partenaires et les chargés d'affaires

- Suivre et gérer le tableau de bord commercial

- Être l'interlocuteur des clients Grands Comptes « orphelins »

Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+2 dans le domaine administratif/commercial.

Vous justifiez d'une première expérience sur des tâches similaires.

Une expérience dans le domaine de la promotion immobilière est un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7751635