Missions :

Rejoignez notre équipe de Staffelfelden (68) et devenez Assistant administratif (H/F) en soutien à notre équipe de professionnels de l'assistance respiratoire.

Vous aurez pour principales missions :

- La tenue et la bonne gestion des dossiers administratifs patients (classement, archivage, saisie des renouvellements de prescription médicale dans le système, suivi des hospitalisations ),

- La gestion et la rédaction des divers courriers,

- L'assistanat de notre équipe commerciale sur diverses tâches administratives,

- L'accueil téléphonique et physique de nos patients.



Profil recherché :

Le projet vous intéresse et vous avez un diplôme dans le domaine administratif, vous justifiez idéalement d'une expérience réussie dans le domaine médical, paramédical ou au sein d'un organisme de protection sociale ? Vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique et du Pack Office ?

Alors rien de plus simple, adressez-nous votre candidature et venez faire partie de notre aventure !



Informations utiles :

Notre activité est soumise à l'obligation vaccinale.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128BLBF