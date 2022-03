Vos missions :

Saisie des rapports d'intervention des techniciens ainsi que la facturation client ;

Établissement, traitement et suivi des devis ;

Suivi des heures et arrêts maladies des techniciens ;

Saisie et facturation des contrats ;

Diverses tâches administratives.

Votre profil :

Vous disposez de bonnes connaissances du Pack Office (Word, Excel, etc. ) ;

Une expérience dans une entreprise du BTP est un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128ZLTR