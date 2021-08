Elivie recrute un(e) Assistant Administratif(ve) en CDD, vous serez rattaché(e) à notre agence de Illzach. (68) Vous serez chargé(e) de la réception des appels, de la constitution et de la gestion du dossier patient. Vos missions principales : - Réception des appels : accueil téléphonique et/ou physique, transmission des appels aux interlocuteurs concernés. - Suivi et gestion du dossier patient : résolution de 1er niveau des problèmes, organisation des transferts administratifs de patients, rédaction des comptes rendus à destination des prescripteurs, saisie des installations, des DEP, des ordonnances dans les délais impartis, actualiser les données patients . - Classement et archivage des dossiers Votre profil : - Une expérience similaire si possible en prestation de santé est un plus. - Positif(ve) et empathique - Réactivité, bon relationnel et bonne expression orale. - Rigueur - Polyvalent(e) - Capacité à travailler en équipe - Capacité à gérer les priorités Avantages : - Carte déjeuner - Prime trimestrielles - Participation Grâce au professionnalisme de nos formateurs métiers, vous bénéficierez d'un programme d'intégration et de formation à votre arrivée et tout au long de votre carrière au sein d'Elivie. Dans le cadre de notre politique diversité, toutes nos offres de poste sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/118ZGLT