un(e) assistant administratif H/F pour l'un de ses client.

Poste en CDI, basé sur le secteur de Ensisheim.

Description du poste :

- Accueil physique et téléphonique.

- Gestion du courrier et des mails.

- Planification des interventions des techniciens.

- Gestion des devis et factures.

- PROFIL.

- Maîtrise des outils bureautiques.

- Bonne aisance relationnelle.

Rémunération Et Avantages

- Selon profil.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0979014