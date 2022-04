POSTE : Assistant Adminstratif Secteur Batiment H/F

DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.

Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.

Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification.

L'agence Supplay Mulhouse BTP recrute pour son client basé sur la région Mulhousienne un ASSISTANT ADMINSTRATIF dans le domaine du Bâtiment H/F.

Vos missions seront les suivantes :

L'élaboration de devis et factures, contrat de sous-traitance et autres actes administratifs, la saisie des devis, situations et factures avec les notes des commerciaux. Gérer le standard : Gestion des appels téléphoniques et prise de RDV (transmission des messages), suivi du courrier. La préparation aux appels d'offres. Vous serez également en charge de tenir le classement à jour, de mettre en place un nouveau système de classement pour optimiser les recherches des collaborateurs. Vous devrez assurer le suivi administratif de divers dossiers (comme par exemple : le suivi des cartes BTP, tenir le registre du personnel, le suivi des indemnités km des collaborateurs, le classement des dossiers clients, ainsi que la préparation des tableaux par chantiers et par société...).

PROFIL : Nous recherchons donc une personne avec une expérience avérée en tant qu'Assistant administratif ou tout autre poste de secrétaire dans le domaine du Bâtiment Avec de très bonnes connaissances des systèmes et des procédures de gestion de bureau. Avec un très bon niveau de communication verbale et écrite. En faisant preuve de discrétion et confidentialité.

C'est un poste où la polyvalence est le maître mot.

Alors si vous vous en sentez capable :

N'attendez plus et POSTULEZ !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1827638