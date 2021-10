Pour notre client basé sur Colmar, nous recherchons un ASSISTANT au Service Bureau d'Etudes (H/F).

Vos missions :

Etablir, mettre en forme, traduire et diffuser des documents administratifs et/ou supports de communication (courriers / courriels, circulaires internes, notes de service, rapports, procédures, cahiers des charges...)

Organiser et suivre les déplacements professionnels

Etablir et contrôler les notes de frais

Effectuer des commandes / demandes d'approvisionnement

Organiser les réunions internes, visites et accueillir les visiteurs

Faire des réservations (hôtels, restaurants, salles...)

Assurer l'accueil des nouveaux collaborateurs (gestion administrative et logistique)

Réceptionner, dispatcher et expédier le courrier / les colis

Recevoir et traiter les appels téléphoniques

Elaborer et suivre des tableaux de bords et plannings (budgets, investissements, inventaires...)

Description du profil :

Vous avez une expérience confirmée dans l'assistanat

Très bon niveau d'Anglais, l'allemand est un plus

Vous êtes rigoureux, efficace et discret

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3647936