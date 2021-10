Vos missions s'articulent autour de trois dimensions :

Commercialisation :

- Création des VEFA PROGRAMMES dans la CRM

- Etablissement de la grille de prix

- Création du contrat de réservation promoteur

Gestion des contrats clients :

- Vérification et validation administrative des contrats

- Transmission des éléments aux notaires et banques

- Gestion des annulations de contrats

- Suivi et obtention des attestations d'accord de prêt et offres de prêts dans les délais fixés

Gestion des Pack Déco :

- Transmission en AR aux clients

- Saisie dans CRM, Scan EasyFolder et classement dossier client

Description du profil :

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+2 dans le domaine administratif/comptabilité. Vous justifiez d'une première expérience sur des tâches similaires. Une expérience dans le domaine de la promotion immobilière est un plus.

L'outil informatique n'a aucun secret pour vous. Vous faites preuve de polyvalence et de rigueur. Vos qualités organisationnelles et votre réactivité vous permettront de gérer les différentes tâches par ordre de priorité.

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible

39h hebdomadaire

Rémunération : 2000 € brut sur 13 mois

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4052633