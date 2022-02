VOS MISSIONS : - RÉALISER LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF DE DOSSIERS Rédiger des documents et les mettre à jour ( Courriers, devis, contrats, compte-rendu etc..) Mettre en forme des documents Classer et archiver des documents - RECEVOIR, TRAITER ET DIFFUSER DES INFORMATIONS Prospection téléphonique Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur Réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les e-mails Orienter les personnes selon leur demande Gérer les relations entre interlocuteurs interne et externe au service -ORGANISER ET PLANIFIER Planifier des rendez-vous et déplacements Organiser la logistique des recrutements et des formations Suivre la planification des réunions et de l'agenda de l'équipe.

