Entreprise située à Thann recherche un(e) Assistant(e) Commercial(e) et Administratif(ve).

Vous aurez pour objectif d'assurer le bon relationnel commercial entre les clients et la société ainsi que la gestion de toute la partie administrative des ventes.

Poste à pourvoir immédiatement.

Vos missions:

- Rédiger en partenariat avec le chargé d'affaires les offres de prix;

- Renseigner les clients de l'agence sur les disponibilités, les prix standard, les délais etc

- Gérer les commandes clients;

- Facturer les commandes clients;

- Relancer les offres commerciales;

- Archiver les dossiers clients;

- Gérer le suivi des commandes fournisseurs et les délais de livraison;

- Traiter les réclamations clients;

- Traiter les réclamations aux fournisseurs;

- Gérer la partie du stock nécessaire aux besoins fonctionnels de l'agence avec le chef d'atelier;

- Gérer et acheter le stock du matériel et petites fournitures ateliers;

- Traiter les plans de prévention.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125SCBH