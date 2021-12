Description du poste :

Nous recherchons pour notre client sur le secteur de Mulhouse, un Assistant Administratif et Commercial (H/F).

Vous avez pour missions :

- La création et mise à jours des fiches produits,

- L'élaboration et la mise à jours de supports commerciaux,

- Le suivi administratif des dossiers commerciaux,

- La participation à l'élaboration des propositions commerciales,

- Les réponses aux demandes de tarifs,

- Diverses missions administratives selon les besoins du service.

Poste à pourvoir à partir du 20/12/21.

35h/semaine, du lundi au vendredi.

Rémunération 1700€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants.

Description du profil :

Titulaire d'un Bac à Bac+2 en Assistanat, vous possédez au minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire.

Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques, particulièrement d'Excel, ainsi qu'un excellent relationnel.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6248082