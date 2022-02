un(e) ASSISTANT(e) ADMINISTRATIF (H/F) dans le domaine du Bâtiment.

Vos missions seront les suivantes :

Elaboration des devis et factures, contrats de sous-traitance et autres actes administratifs. Gérer le standard, Gestion des appels d'offre, Suivi des cartes BTP, registre du personnel, classement des dossiers clients et relance de règlements factures etc... C'est un poste où la polyvalence et l'autonomie est le maître mot.

Description du profil :

Nous recherchons donc une personne avec une expérience avérée et significative en tant qu'Assistant Administratif dans le domaine du BÂTIMENT ( obligatoire ) avec de très bonnes connaissances des systèmes et des procédures de gestion de bureau ( EBP Bâtiment ). Un bon niveau de communication verbale et écrite est indispensable. Nous exigerons aussi pour ce poste une totale discrétion.

Rémunération :

Rémunération en fonction du profil.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FQYY