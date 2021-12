Amplifon, Groupe Italien présent dans 28 pays dans le monde est le leader mondial de la distribution et de l'adaptation des solutions auditives. Dans un marché en pleine croissance, ses 17 000 collaborateurs redonnent chaque jour, dans un réseau de 11 000 points de vente, la joie d'entendre, de ressentir et de vivre à des milliers de personnes à travers le monde.

Étant la seule et unique entreprise mondiale de son secteur axée exclusivement sur les services auditifs, ils sont en mesure d'apporter sept décennies d'expérience à chaque consultation. Cela signifie qu'ils s'efforcent d'offrir à leurs clients une expérience de qualité en dotant leurs employés du temps nécessaire, des meilleurs outils, des dernières technologies et de la meilleure formation dès leur arrivée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5980551