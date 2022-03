Schmidt Groupe, 1er fabricant français dans l'aménagement sur-mesure de l'habitat, poursuit sa croissance en développant de plus en plus fortement sa présence à l'international avec ses 2 réseaux de distribution (+700 magasins) : SCHMIDT et CUISINELLA.



Description du poste

Etes-vous prêt(e) à réaliser TOUS les rêves ? Nous sommes là pour accompagner tous les projets, ceux de nos clients et les vôtres ! Notre ambition : Avoir des clients 100% satisfaits et des collaborateurs 100% épanouis ! Schmidt, c'est : - le leader français du meuble sur-mesure, haut de gamme et accessible - un réseau de plus de 460 magasins dans le monde, - une entreprise labellisée Meilleur Employeur 2022, avec des valeurs fortes, - un réel engagement sur les questions de Responsabilité Sociale et Environnementale, - une entreprise pour qui le Client est au coeur de toutes les préoccupations, labellisée depuis plusieurs années « Élu Service Client de l'Année ». Votre rôle ? Chez Schmidt, vous êtes L'INTERLOCUTEUR(TRICE) PRIVILEGIE(E) du magasin et vous veillez à sa bonne ORGANISATION. Vous assurez le traitement administratif des ventes, vous préparez et contrôlez les plannings du magasin, vous mettez à jour les tableaux statistiques, vous rédigez les courriers,... en quelques mots, toute la bonne organisation du magasin passe par vous ! Vos missions sont riches et variées : dossiers administratifs et comptables, relations clients et fournisseurs, outils informatiques, ... En somme, vous êtes le pilier du magasin et un véritable support pour toute l'équipe ! Votre plus : Une organisation sans faille, de la rigueur, de la réactivité, un excellent accueil client et une sacrée dose de bonne humeur. Notre proposition : pour vous aussi c'est du sur-mesure ! Une formation personnalisée selon vos besoins, soit en magasin avec votre responsable, soit au sein de la Schmidt Groupe Academy qui forme plus de 3.000 personnes par an. Des outils de travail performants. Des supers moments à partager: chaque jour des temps forts en magasin ! La préparation des campagnes promotionnelles, des nouveautés produits et services à découvrir, et aussi des séminaires, des voyages, des événements à fêter ! Travail le samedi avec journée de repos en compensation dans la semaine Rémunération : 1720€ à 2200€ par mois Maitrise des outils informatiques (excel,et word) Bases en comptabilité Etes-vous prêt(e) à réaliser TOUS les rêves ? Nous sommes là pour accompagner tous les projets, ceux de nos clients et les vôtres ! Notre ambition : Avoir des clients 100% satisfaits et des collaborateurs 100% épanouis ! Schmidt, c'est : - le leader français du meuble sur-mesure, haut de gamme et accessible - un réseau de plus de 460 magasins dans le monde, - une entreprise labellisée Meilleur Employeur 2022, avec des valeurs fortes, - un réel engagement sur les questions de Responsabilité Sociale et Environnementale, - une entreprise pour qui le Client est au coeur de toutes les préoccupations, labellisée depuis plusieurs années « Élu Service Client de l'Année ». Votre rôle ? Chez Schmidt, vous êtes L'INTERLOCUTEUR(TRICE) PRIVILEGIE(E) du magasin et vous veillez à sa bonne ORGANISATION. Vous assurez le traitement administratif des ventes, vous préparez et contrôlez les plannings du magasin, vous mettez à jour les tableaux statistiques, vous rédigez les courriers,... en quelques mots, toute la bonne organisation du magasin passe par vous ! Vos missions sont riches et variées : dossiers administratifs et comptables, relations clients et fournisseurs, outils informatiques, ... En somme, vous êtes le pilier du magasin et un véritable support pour toute l'équipe ! Votre plus : Une organisation sans faille, de la rigueur, de la réactivité, un excellent accueil client et une sacrée dose de bonne humeur. Notre proposition : pour vous aussi c'est du sur-mesure ! Une formation personnalisée selon vos besoins, soit en magasin avec votre responsable, soit au sein de la Schmidt Groupe Academy qui forme plus de 3.000 personnes par an. Des outils de travail performants. Des supers moments à partager: chaque jour des temps forts en magasin ! La préparation des campagnes promotionnelles, des nouveautés produits et services à découvrir, et aussi des séminaires, des voyages, des événements à fêter ! Travail le samedi avec journée de repos en compensation dans la semaine Rémunération : 1720€ à 2200€ par mois Maitrise des outils informatiques (excel,et word) Bases en comptabilité Et vous ? Vous avez déjà une expérience en gestion administrative et commerciale ? Vous avez des notions comptables ? Et surtout vous êtes ultra motivé(e) pour veiller à la bonne organisation de notre magasin ? Les qualités qui font la différence : enthousiasme, rigueur, organisation, écoute, anticipation, ténacité, partage, un grand sourire et beaucoup d'envie !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0155749