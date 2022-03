Rattaché au Responsable de centre, vos missions sont les suivantes :

Relation Clients

Accueillir physiquement et par téléphone la clientèle

Gérer l'emploi du temps du responsable de centre (RDV clients)

Présenter le produit phare et les accessoires associés

Administrative

Organisation et classement des informations relatives aux clients

Reporting, tenue de la caisse, gestion des stocks, remise en banque

Technique

Gestion des commandes fournisseurs et des stocks

Légères opérations de maintenance

Bonne tenue du centre

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129MSCF