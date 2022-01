Missions :

-Gestion de l'accueil téléphonique et physique ;

-Gestion du courrier ;

-Rédaction de courriers ;

-Traduction de documents en Anglais et en Allemand ;

-Gestion de l'agenda ;

-Organisation des déplacements ;

-Relation avec les clients et fournisseurs en Anglais et en Allemand...

Profil :

Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous parlez couramment l'Anglais et l'Allemand.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125WQHK