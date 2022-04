Suivi des intérimaires en poste et des missions

Administratif: création des dossiers de candidatures, rédaction des contrats, saisie des relevés d'heures, suivi des visites médicales, etc...

Recrutement : sourcing, pré qualification, sélection, entretien et proposition des candidats.

Accueil téléphonique et physique de l'agence

Nous recrutons un Assistant Administratif et Recrutement H/F.

Profil recherché

De formation RH / Administrative / Commerciale, vous possédez une expérience sur un poste similaire, alliant le contact et la gestion administrative.



Doté(e) d'un excellent relationnel et de bonnes capacités d'adaptation, vous êtes polyvalent(e), réactif(ve) et persévérant(e).

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-t36o8d52ra.html