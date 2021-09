GEZIM est un réseau d'agences situé en Alsace, Lorraine, Allemagne et Luxembourg. Depuis 50 ans, nous accompagnons plus de 2000 personnes au quotidien, réparties dans plus de 500 entreprises. Nos 24 agences œuvrent continuellement pour vous trouver le job qu'il vous faut : Contrat intérim, CDD et CDI.

Nous recherchons pour notre partenaire, enseigne dans le domaine de la formation et de l'énergie, un Assistant Administratif H/F.

Missions :

- Constitution de dossiers (réception de pièces justificatives et contrôle)

- Traitement des réclamations

- Divers travaux administratifs (ouverture du courrier, traitement des mails, mise sous pli etc.)

- Gestion des appels entrants

Profil :

- Vous possédez un diplôme dans le domaine administratif (Bac+2)

- Vous possédez une première expérience sur un poste similaire, complétée par une expérience en gestion d'appels entrants

Compétences requises :

- Vous êtes très rigoureux et diplomate

- D'un tempérament calme, vous appréciez le travail en équipe

Informations complémentaires :

- Poste à temps plein

- Horaires : Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h-17h (horaires flexibles, heures supplémentaires)

- Lieu de mission : Sainte Croix en Plaine

- Mission intérim de 3 mois, pouvant déboucher sur un CDD de plus longue durée

- Rémunération : 10,25€/h brut

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2413487