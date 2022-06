CDI à pourvoir dès que possible. 35h, du lundi au vendredi. Rémunération 1800€ à 1850€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants.

Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Mulhouse, un Assistant Administratif (H/F). Vous avez pour missions : - La gestion administrative des lancements de nouveaux produits, - L'élaboration des fiches produits, - La participation au suivi des opérations promotionnelles, - La mise à jour de documents financiers (suivi des budgets...), - L'établissement de commandes et la vérification de factures, - La mise à jour et le suivi des tableaux de bord marketing, - La gestion des demandes émanant des service internes (échantillons, fiches produits...),

Profil recherché

De formation Bac+2 à Bac+3 en Secrétariat, vous possédez une expérience d'au minimum 2 ans sur un poste similaire.



Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques notamment d'Excel et êtes à l'aise avec les chiffres, des connaissances de SAP seraient un plus.



D'un tempérament pragmatique, vous êtes autonome et possédez une forte capacité d'adaptation.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-3yb6flahy6.html