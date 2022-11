archiver et classer les documents, les dossiers...

recevoir et filtrer les communications téléphoniques

coordonner et organiser l'emploi du temps du responsable

Rattaché au secrétariat de direction et au pôle "Industrialisation ", votre mission principale est d'assister et faciliter le travail quotidien du responsable Industrialisation.

Profil recherché

De formation de type BAC+2 assistant de gestion ou équivalent, une expérience professionnelle de plusieurs années sur un poste similaire est requise.

Les exigences de l’emploi :

maîtrise des techniques du secrétariat et des outils bureautiques (tableur, traitement de texte)

sens de l'organisation, autonomie

aisance relationnelle

discrétion et sens de la confidentialité

rigueur dans la saisie des données

notions en allemand/anglais



Horaires de travail à temps plein réparti sur 4,5 jours soit de 8 h à 11 h 50 et de 12 h 50 à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi, avec une souplesse de plus ou moins 30 minutes autour de 8 h.

Participation aux frais de déplacement

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-dh26sqfdmp.html