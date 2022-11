Nous recherchons pour notre client dans l'immobilier sur Mulhouse, un Assistant administratif (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil physique et téléphonique des locataires en situation d'impayé,

- La transmission des informations sur les procédures et aides possibles,

- L'analyse de la situation et la détermination de la procédure adaptée,

- La mise en place et le suivi des procédures précontentieuses et contentieuses,

- Le suivi, la mise à jour et la transmission des dossiers,

- La gestion des relations avec les partenaires et prestataires extérieurs.



Remplacement de 15 jours à pourvoir dès maintenant, possibilité de renouvellement.

35h, du lundi au vendredi.

Rémunération au smic + tickets restaurants.