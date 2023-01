Nous recherchons pour notre client basé à la Mer Rouge de Mulhouse, un Assistant Administratif (H/F)



Vous avez pour missions :



Secrétariat :

- L'accueil physique,

- La gestion du courrier entrant et sortant,

- Les commandes de fournitures,

- La saisie de données informatiques,

- La rédaction de divers supports (compte-rendu, courriers...),

- La gestion d'agendas de collaborateurs du site,

- L'organisation de déplacements,

- Diverses missions administratives selon les besoins des services.



RH :

- La transmission des absences (CP, RTT...) des salariés du site, en relation avec les Responsables au service RH,

- La transmission des demandes administratives des salariées (paie, médecine du travail, maladie...) au service RH,

- La tenue et mise à jour des dossiers du personnel,

- La gestion des arrivées et départs des salariés.



Mission de 3 à 6 mois, possibilité de renouvellement.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération 1840€ brut.