Envie d'intégrer une structure à taille humaine ? Prêt à relever des challenge avec pour objectif la satisfaction du client ?

Cette offre est pour vous !

Vos missions

Vous assurez la tenue des dossiers administratifs au sein des services tels que la comptabilité, la gestion commerciale et la qualité. Vous réalisez des missions appartenant à plusieurs domaines différents : réalisation de missions en comptabilité, lien entre comptabilité et gestion commerciale et suivi administratif de dossiers en qualité hygiène.

Vous faites le lien entre la gestion commerciale et la comptabilité en ce qui concerne la gestion des tarifs du contrôle à la régularisation :

- Contrôler par rapprochement les bons de réception avec les factures.

- Procéder au paiement des dossiers sans anomalie.

- Rechercher la cause des anomalies en interne (logiciel ou prix promo) puis en externe auprès du fournisseur.

- Mettre à jour les tarifs permanents dans le logiciel si nécessaire.

- Demander les avoirs si nécessaire et les transmettre à la Responsable pour traitement.

- Contrôler les factures d'entretien (maintenance du magasin) par rapprochement avec les contrats ou les précédentes factures, voire le bon d'intervention.

Egalement, vous avez des missions relatives à la comptabilité fournisseurs :

- Saisir les factures dans le logiciel comptable.

- Suivre les fournisseurs.

Vous assurez aussi le suivi de la station-service :

- Suivre et contrôler des ventes pour détecter et traiter les anomalies.

- Suivre le stock pour réaliser les commandes.

- Fixer les prix de vente.

- Suivre le jaugeage.

Vous avez pour mission d'assurer la gestion de la filiale PRESSDIS : trésorerie, TVA, journal des ventes, déclarations, etc.

Afin d'assister la Responsable Frais Métiers dans sa fonction de coordinatrice qualité, vous avez pour missions :

- Gérer l'archivage des documents qualité selon la procédure d'archivage du PMS U.

- Etablir un classement informatique des dossiers.

- Suivre et contrôler la gestion des alertes en lien avec les Managers.

- Réaliser un tableau de bord permettant le suivi des différents indicateurs qualité hygiène par la Responsable Frais Métiers.

Contrat : CDI

Localisation : 68520 Burnhaupt-le-Haut 68 Vos compétences

- De formation BAC+2 3 dans le domaine administratif

- Autonome, organisé et vous savez gérer les priorités

- Rigoureux et vous avez l'esprit de synthèse

- Doté de bonnes qualités relationnelles et vous avez l'esprit d'équipe

- Etes force de proposition

Plus d'infos

CDI à temps partiel (30h) à pourvoir immédiatement.

Chez U, nous voulons garantir à nos candidats que chacun peut s'épanouir professionnellement et personnellement. Nous sommes pour un commerce à visage humain, ce dernier étant au coeur de notre promesse d'employeur. Rejoignez-nous !

Chez U, tout commence avec vous.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5972549