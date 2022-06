Nous recherchons pour notre client dans le domaine de la formation basé sur Pulversheim, un Assistant Administratif (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil physique et téléphonique,

- L'établissement des convocations, des contrats de formation et des conventions,

- La préparation et le suivi des dossiers des stagiaires,

- Le contrôle de la présence des stagiaires et la mise à jour des plannings individuels,

- Le suivi de la planification des formations,

- La transmission des éléments aux financeurs (OPCO...) et le suivi des dossiers de financement,

- La saisie des données des stagiaires sur la plate-forme intranet des financeurs et institutionnels (OPCO, Pôle Emploi, Région...),

- La facturation et le suivi des paiements.



CDI à pourvoir dès maintenant.

35h, du lundi au vendredi.

Rémunération 1900€ brut + Tickets restaurants.