Vous avez pour missions :

- La gestion administrative des lancements de nouveaux produits,

- L'élaboration des fiches produits,

- La participation au suivi des opérations promotionnelles,

- La mise à jour de documents financiers (suivi des budgets...),

- L'établissement de commandes et la vérification de factures,

- La mise à jour et le suivi des tableaux de bord marketing,

- La gestion des demandes émanant des service internes (échantillons, fiches produits...), CDI à pourvoir dès que possible.

35h, du lundi au vendredi.

Rémunération 1700€ à 1800€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5063315