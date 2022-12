Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Mulhouse, un Assistant Administratif Marketing (H/F).



Vous avez pour missions :



- La gestion administrative des lancements de nouveaux produits,

- L'élaboration des fiches produits,

- La participation au suivi des opérations promotionnelles,

- La mise à jour de documents financiers (suivi des budgets...),

- L'établissement de commandes et la vérification de factures,

- La mise à jour et le suivi des tableaux de bord marketing,

- La gestion des demandes émanant des service internes : échantillons, fiches produits...



CDI à pourvoir dès que possible.

35h, du lundi au vendredi.

Rémunération 1800€ à 2000€ brut selon profil + 13ème mois + Tickets restaurants.