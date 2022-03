Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Soultz, un/e assistant/e ADV.

A ce titre vous serez chargé/e des missions suivantes :

- Contrôler et enregistrer les commandes des clients et des fournisseurs

- Coordonner et administrer l'expédition des commandes et veiller à la communication, auprès du client, du traitement de sa commande

- Gérer la facturation et les tâches administratives du service commercial

- Réaliser un suivi des stocks et encadrer les opérations d'approvisionnement

- Assurer la relation client et mettre à jour les informations de chaque interlocuteur

- Suivre les dossier qualité et sécurité

Vous justifiez idéalement d'au moins 3 ans sur un poste similaire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129TBKY