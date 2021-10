Description du poste :

Satis Intérim, agence spécialisée dans le recrutement, recherche pour son client spécialisé dans les produits électroniques un Assistant ADV H/F.

Votre objectif principal sera de traiter les dossiers clients et respecter le délai de livraison du client.



Missions principales :

* Enregistrer les commandes clients.

* Planifier et répartir au plus juste la charge de production.

* Faire l'interface entre les approvisionnements, la production et le client.

* Informer le client.

* Gérer le carnet de commandes des clients.

* S'assurer que le délai confirmé au client soit respecté.

Description du profil :

Expériences, diplômes :



Bac avec expérience ou débutant motivé

Salaire : En fonction des compétences de la personne

Participation aux frais kilométriques : 0.05 € par km aller/retour x nbr de jours travaillés

